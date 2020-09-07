طارق مصطفى: ندرس تمديد ضمان سيارات نيسان إلى 5 سنوات

قال طارق مصطفى مدير عام التسويق بشركة نيسان موتور إيجيبت، خلال اجتماع مع الصحفيين على هامش طرح نيسان جوك 2021 في السوق المصرية، إن نيسان تدرس مد الضمان على سياراتها لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وجرى طرح نيسان جوك 2021 الجديدة كليا في السوق المصرية أمس بـ3 فئات، بسعر يبدأ من 348 ألف إلى 379 األف جنيه.

وتعمل بمحرك 1 لتر تربو مكون من 3 أسطوانات، يولد قوة 117 حصانًا، وعزم 200 نيوتن متر، وتصل لسرعة قصوى 180 كم\س.