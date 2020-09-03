نيسان تحقق طفرة في إنتاج قطع ألياف الكربون

نجحت شركة نيسان موتور في تطوير صناعة قطع الكاربون فايبر لاستخدام السيارات بشكل كبير.

وتعمل العملية الجديدة على تسريع تطوير قطع غيار السيارات المصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون أو التي تتميز بخفة الوزن لكنها قوية للغاية، يمكن استخدام هذه المادة لصنع سيارات أكثر أمانًا وفعالية في استهلاك الوقود.

تهدف نيسان إلى استخدام العملية الجديدة لإنتاج أجزاء مصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) وإدخالها في السيارات التي تنتجها أكثر للعملاء.

في حين أن فوائد ألياف الكربون معروفة منذ فترة طويلة، إلا أنها باهظة الثمن مقارنة بالمواد الأخرى مثل الفولاذ، إلى جانب صعوبة تشكيل أجزاء الكاربون فايبر.