اتحاد الكرة يجهز خطابًا للرد على "فيفا" بشأن موعد الانتخابات

ترسل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رداً خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الخطاب المرسل بشأن إقامة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، وإجراء الانتخابات قبل يوم 30 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتضمن الرد، تأكيد اللجنة الأولمبية المصرية على عدم جواز انعقاد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة الجديدة، قبل انتهاء الموسم الحالي، تنفيذا للائحة الجديدة للأولمبية المصرية المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة، بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والتي تمنح اللجنة أحقية مراجعة تصنيف الهيئات التابعة للجبلاية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا