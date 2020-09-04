"كأس المر".. اتحاد الكرة يبحث عن لقب أمم أفريقيا الضائع

تسود حالة من القلق داخل مقر اتحاد الكرة بعدما اكتشف أعضاء اللجنة الخماسية اختفاء كأس الأمم الأفريقية التي احتفظ بها المنتخب الوطني عقب تحقيق لقب البطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، فضلا عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع الأخرى من دولاب البطولات بالجبلاية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية كانت ترغب في عمل متحف داخل اتحاد الكرة، للتجهيز لاحتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم، يتم خلاله عرض إنجازات المنتخبات المصرية التي تشارك في البطولات القارية، لكنها واجهت صدمة كبرى بفقدان كأس الأمم الأفريقية 2006، وعندما سألوا العاملين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قالوا إنه متواجد في منزل أحمد حسن.

من جانبه، أكد أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق وحامل لقب كأس أمم أفريقيا أربع مرات، أن اتحاد الكرة تواصل معه بشكل ودي من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، من أجل الاستفسار عن وجود كأس أمم أفريقيا معه، بعد اختفائه من مقر الجبلاية، وهو ما نفاه بشكل تام، حيث أوضح أن الكأس كان معه منذ 8 أو 9 سنوات للاحتفال بالقنوات عقب التتويج بلقب 2010، ثم عاد لاتحاد الكرة بعدها ولا يعرف شيئا عنه من وقتها.

وأوضح مصدر باللجنة الخماسية أنه يتم خلال الوقت الحالي التحقيق مع الموظفين بالجبلاية، في واقعة اختفاء كافة الكؤوس الخاصة بالبطولات التي حصلت عليها المنتخبات وليس كأس الأمم الأفريقية الذي احتفظ به الفراعنة فقط، مؤكدا أن التحقيق سيتم الإعلان عن نتائجه للرأي العام.