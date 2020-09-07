35 جمعية أهلية تشارك في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 35 جمعية ومؤسسة من الجمعيات ذات الطبيعة الحقوقية تشارك في متابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنهم سيكونوا منتشرين خلال يومي الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، وإبداء ملاحظاتهم ومدى نزاهة الانتخابات ورصد أي تجاوزات، وعدم وجود رشاوى وإرسال تقريرها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن الجمعيات التي شاركت في الانتخابات قدمت طلبا لوزارة التضامن وتم رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعطي التصريح.

وأضاف عبد القوي لـ"الوطن"، أن اتحاد الجمعيات الأهلية قام خلال الفترة الماضية بالتوعية وإطلاق مبادرة "انزل شارك مصر الآن"، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات وعدم الالتفات لدعاوى المقاطعة والسلبية لأنه حق دستوري، وواجب وطني على كل مواطن.