حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المنصورة

شنّ حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى لتسيير حركة السيارات والمارة.

واستهدفت الحملة شارعي "عبد السلام عارف، والجلاء" وأسفرت عن رفع كافة أشكال التعديات أمام المحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة.

وبحسب بيان للحي، جرى رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الإسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات وأصحاب المحالات التجارية لحجز أماكن لسياراتهم أو لمنع انتظار السيارات أمام المنشأة الأمر الذى أصبح ظاهرة تؤرق المواطنين، كما تم رفع الإعلانات المخالفة والمنتهى ترخيصها.