محافظ أسيوط يتفقد أعمال تعقيم اللجان استعدادًا لـ"إعادة الشيوخ"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطهير وتعقيم لجان الانتخابات المخصصة لجولة إعادة الشيوخ بحي شرق، وتابع تجهيز كافة المقار واللجان بجميع التجهيزات وتوزيع صناديق التصويت باللجان لاستقبال الناخبين مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض المقرات الانتخابية واللجان بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات ولجنة مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق واطمأن على وصول صناديق الانتخاب وجميع الأدوات الخاصة بالانتخابات وتسليم اللجان لقوات الشرطة لتأمينها وتابع المحافظ أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم التابعة للمحافظة مشددًا على غلق جميع اللجان عقب تعقيمها تمهيدًا لاستقبال القضاة والمشرفين والناخبين غدًا الثلاثاء وبدء عملية التصويت.

كما تفقد المحافظ اللجان الفرعية بالمقرات وتأكد من جاهزيتها وتوافر دورات المياه والمظلات وبوابات التعقيم والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأطمأن على سلامة وسائل الإطفاء بجميع اللجان والتهوية الجيدة والإنارة وفرش وتجهيز كافة اللجان وأماكن إنتظار المواطنين لمنع التزاحم على اللجان مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل اللجان الانتخابية.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة بكافة أجهزتها استعدت لاستقبال الاستحقاق الديمقراطي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وإنعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ، وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلًا عن إستعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.