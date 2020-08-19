الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات الشيوخ في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة اسيوط، حيث فاز كل من: عصام الدين عبدالغني يس ومحمد عبدالمنعم قرشي ومصطفى عبدالمجيد، وهشام يوسف فهمي يوسف.

وشملت أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة سوهاج، كالتالي: مجدي أحمد محمد خراجة، ومحمود أبو صديرة، وعبدالحكيم حساني عبدالكريم، وأحمد فوزي، ومحمود أحمد، مصطفى قدري، عمر أبو زيد، مصطفى محمد علي، محمود سيد بخيت، هاشم محمد محمد.

أما في محافظة قنا، تضمنت أسماء الفازين بمجلس الشيوخ: أبو النجا المحرزي، محمد كمال موسى، عبدالراضى حسن، سيد أحمد أبو زيد، نبيل بخيت محمد سيد، عبدالفتاح أحمد دنقل.

فيما شملت أسماء الفائزين بانتخابات الشيوخ في محافظة الأقصر: محمد عبدالحليم، الضوى عديسي، ومحمد فتحي عبدالقادر.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.