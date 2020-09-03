6.5 مليون مستفيدة من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي

حظيت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمهتمة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي باهتمام بالغ، تمثل في زيادة الإقبال عليها بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التي تقدم خدمات هذه المبادرة، وذلك منذ يوليو 2019 حتى 14 أغسطس الماضي.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد السيدات المستفيدات من المبادرة الرئاسية، 6,524,224 سيدة، اُكتشف خلالها 1786 حالة مصابة بسرطان الثدي، فيما بدأت 1162 حالة في تلقي العلاج.

ونُفذت المبادرة في 27 محافظة، وبلغ عدد المترددات على المبادرة بمحافظة القاهرة 627,730 سيدة، وفي الإسكندرية 412,132، وفي مطروح 15,986، وفي القليوبية 446,816، وفي الدقهلية 374,342، وفي الشرقية 886,544، وفي دمياط 160,409، وفي الغربية 212,126، وفي المنوفية 532,538، وفي كفر الشيخ 351,197، وفي البحيرة 424,054، وفي الجيزة 67,134، وفي الإسماعيلية 112,650، وفي بورسعيد 40,587، وفي السويس 36,797 سيدة.

وبلغ عدد المترددات على المبادرة في محافة البحر الأحمر 32,570، وفي شمال سيناء 44,032، وفي الفيوم 12,389، وفي بني سويف 302,465، والمنيا 39,155، وأسيوط 399,729، وسوهاج 378,844، وقنا 103,396، والأقصر 56,368، وأسوان 91,196، والوادي الجديد 39,744 سيدة.