"الصحة" تحدد 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي

حددت وزارة الصحة والسكان، 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي، لافتة في منشور توعوي لها، إلى أن الرضاعة الطبيعية، تحمي من سرطان الثدي، والتغذية السليمة والمتوازنة.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي، مشددة على ضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة.

وقالت الوزارة، إن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وأكدت أنها تعمل كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، لافتة إلى إمكانية معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكي، من خلال تطبيق صحة مصر.. نسخة اندرويد ونسخة آيفون

الجدير بالذكر، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستهدف الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، والكشف عن سرطان الثدى، يتم ببطاقة الرقم القومى فقط، ويمكن لأى سيدة من أى محافظة، إجراء الفحص الطبى، على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبى بها، وليس محافظة محل السكن.