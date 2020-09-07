الكهرباء تكشف عن خطة التصدير لأوروبا: عرضت علينا من قبرص واليونان

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطتها للربط الكهربي مع عدة دول، للاستفادة من فائض الكهرباء أو الاحتياطي، الذي يوفق الاحتياجات المصرية بـ25%.

وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء لـ"الوطن"، إن مصر لديها مشاريع قائمة للربط الكهربائي وبيعها مع الأردن والسودان وليبيا.

وأكد وجود مشاريع جاري استكمالها مع المملكة العربية السعودية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن من جانب، وهيئة الربط الخليجي من جانب آخر، ومذكرة أخرى مع منظمة جيدكو الصينية للربط العالمي، وتهدف للربط بين القارات.

أما عن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، قال إن شركة يورو أفريكا الشهيرة، العاملة في مجال الربط الكهربي، عرضت على مصر من جانب وقبرص واليونان من جانب آخر، توقيع اتفاقيات للربط الكهربي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات عرضتها مصر على مكتب استشاري عالمي لدراستها من كافة الجوانب.

وأوضح أنه في حالة الاتفاق مع قبرص واليونان، سيجري الربط من خلال "كبل بحري"، يربط بين بين الدول الثلاثة، مؤكدا أن موقع مصر الاستراتيجي والتطوير الحادث في قطاع الكهرباء يؤهلها للعب دور عالمي مهم، في مجال الربط الكهربي العالمي.