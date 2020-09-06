6 أسباب تدفعك للاعتماد على برنامج القراءة الموحد لـ"الكهرباء"

نجح تفعيل تطبيق برنامج "القراءة الموحد" بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، في القضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة، لاسيما أن البرنامج يرسل قراءة العداد فور التقاط الصورة بواسطة "الإنترنت".

وكشف البرنامج المتسببين فى إصدار فواتير الكهرباء الخاطئة، واستطاع القضاء على عدم دقة قراءة العدادات، لأن البرنامج يقوم بتسجيل القراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك، ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، ولذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج، و يضمن حق الدولة في الحصول على مستحقاتها، والمواطن في المحاسبة على استهلاكه الفعلي.

أهداف برنامج القراءة الموحد:

1- يقضي على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

2- يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك، وتسجيل القراءات الفعلية، لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

3- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

4- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك، ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج، ويضمن حق الدولة والمواطن معًا في أن تحصل الأولى على مستحقاتها، ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط.

5- تُرسل نسختان من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء، ونسخة لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب في استهلاكات المشتركين.

6- يُحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك، وبعد هذه المدة تُحذف تلقائيًا، ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.