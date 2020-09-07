"المهن الموسيقية" عن حفلات شاكوش وبيكا الخارجية: لا نستطيع منعهم

كشف مصدر في نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة ليس لها دخل في إقامة أو منع حفلات مطربي المهرجانات في الدول العربية أو الأجنبية.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن النقابة شأنها هو حماية الفن المصري من الداخل ومنع أي شخص لا يحمل كارنيه النقابة من الغناء على أراضيها، أما بشأن الغناء الخارجي فهو أمر يحدده المسئولين في تلك البلاد.

وأكد المصدر النقابة تخبر نقابات الدول العربية بشأن موقف هؤلاء المطربين، وعلى تلك الدول أن تحدد موقفها من السماح لهم بالغناء أو عدمه، مثلما رفضت نقابة الموسيقيين التونسية فكرة غناء شاكوش وعمر كمال بها، ولكنهم أقاموا حفلات لأن القانون التونسي يسمح بذلك.

ويستعد حسن شاكوش وعمر كمال حاليًا للغناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.