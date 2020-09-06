الموسيقيين تعد قائمة بأسماء الفنانين الممنوعين لتسليمها للأعلى للإعلام

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، عن أنّ النقابة بدأت فعليًا مناقشة طلب المجلس الأعلى للإعلام، بشأن أسماء المطربين والأغنيات التى ينبغي منعها من الإذاعات المصرية.

وأوضح المصدر أنّ الأغنيات المقرر المطالبة بمنعها، للأسماء التي تم منع حفلاتها، وعلى رأسهم حمو بيكا وكزبرة وحسن شاكوش، إضافة للأسماء الجديدة.

وأكد أنّ القائمة ستكون بأسماء الأشخاص وليس بأسماء الأغنيات، فهؤلاء يقدمون أكثر من مهرجان غنائي في اليوم الواحد، ولا يستطيعون حصر أسمائهم.

كان مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أنّ لجنة الشكاوى أرسلت خطابًا للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تستفسر عن الأغاني الممنوعة من الإذاعة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنّ هذه الخطوة تأتي لتعميم قائمة أغاني المهرجانات الممنوعة بموجب قرار نقابة المهن الموسيقية على الإذاعات المصرية.

وكانت لجنة تقرير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت بث إحدى المحطات الإذاعية أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يلا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة، تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا"، وأحالت اللجنة المخالفة للجنة الشكاوى التي تباشر التحقيق فيها، وقررت مخاطبة نقابة المهن الموسيقية للحصول على قائمة الأغاني الممنوعة لعدم بثها في الإذاعات المصرية.