"جايزتك فاتورتك"..مبادرة حكومية جديدة لتحفيز المواطنين لطلب "الفاتورة"

تدشن الحكومة، مبادرة جديدة تحت عنوان "جايزتك فاتورتك"، لتحفيز المجتمع الضريبي، تشجيعا للمواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية، وطلب الفواتير الضريبية.

وكشف الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب لـ"الوطن"، أن المادة رقم 74 في قانون الضرائب وكذلك المادة 75 في لائحة القانون، تسمح بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار، بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.

وأوضح "صقر"، أن تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي، والانتقال إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، لتحفيز مجتمع الأعمال والتجار، مؤكدا أن الخطوة الأخيرة، تستهدف تحفيز المواطنين أيضا لاستكمال الحلقات.

وحول آليات تنفيذ المبادرة الجديدة قال "صقر"، إن المبادرة ترتكز علي تحفيز المواطنين بعدة طرق، في مقدمتها الحصول على خصم فوري، عند شراء مشتريات من أي متجر، لافتا إلى أن شرط الحصول على الخصم، أن يطلب المواطن الفاتورة الضريبية.

وأضاف أن من ضمن آليات التحفيز، حصول المواطن على كوبونات شراء مجانية، يستطيع الشراء من أي متاجر أخرى، علاوة على سحب دوري، على شقة أو سيارة أو رحلة حج أو عمرة، أو غيرها من الهدايا القيمة، وجوائز للمواطنين لتشجيعهم علي طلب الفواتير، وكذلك حوافز للتجار لتشجيعهم على إصدار الفواتير.

وأشار إلى أن هناك شركتين محليتين، ستنفذان المبادرة بعد الاتفاق وتوقيع العقد مع مصلحة الضرائب المصرية، خلال أيام، على أن يتم تنفيذ المبادرة فعليا بعد 5 أشهر من توقيع العقد، متوقعا بدء التنفيذ الفعلي للمبادرة في شهر مارس المقبل على الأكثر.

وأكد صقر، أن الهدف من المبادرة الجديدة، تستهدف استيفاء حقوق الدولة للخزانة العامة للدولة، وفي الوقت ذاته، تشجيع المواطن على استكمال المنظومة، وأن يكون حريص على طلب الفاتورة، ما يلزم التاجر على إدراج فواتيره لدى مصلحة الضرائب، علاوة على تغير الصورة الذهنية عن الضرائب في مصر، التي تبلورت في جمع الضرائب فقط، بل على العكس تماما، المبادرة الجديدة تعطي حوافز للمواطن، ولا تأخذ منه.

كانت الحكومة أطلقت مبادرة الشهر الماضي بعنوان "ما يغلاش عليك" لتنشيط التجارة المحلية.

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