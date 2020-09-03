الضرائب تلزم 134 شركة بالانضمام لأولى مراحل "الفاتورة الإلكترونية"

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية 134 شركة من كبار الممولين، بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

وذكرت المصلحة في بيان مقتضب اليوم الخميس، أنّ تلك الخطوة تأتي استكمالاً للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

كانت وزارة المالية أعلنت انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات، بدءا من 30 يونيو 2020.

وذكر مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية محسن الجيار في وقت سابق، أنّ المرحلة الأولى لتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستكون في نوفمبر المقبل.