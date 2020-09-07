باسم سمرة يشارك محمد رمضان بطولة "موسى" بعد أزمة "الفرح"

أعلن الفنان محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، مشاركة الفنان باسم سمرة ضمن أحداث مسلسله الجديد "موسى" للمخرج محمد سلامة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ويأتي هذا التعاون بعد مرور 7 أشهر على أزمة "رمضان" و"سمرة" التي وقعت داخل أحد الأفراح، وذلك بعد دفع الأخير للأول خلال غنائه لأغنية "إنساي"، حيث تسمر "رمضان" في مكانه من موقف زميله.

وعلق "سمرة" علي هذا المقطع في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قائلًا: "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني"، مضيفًا أن التدافع حدث نتيجة الزحام "بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

وبعد أيام من الواقعة وفي أول ظهور لمحمد رمضان على شاشات التلفزيون، علق على هذه الواقعة خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": قائلًا: "ده كان فرح صديق وأخ كبير من المنيب، وأنا شوفت الفيديو وأخدت بالي، وباسم أخويا وصاحبي وحبيبي، ومكانش في وعيه، لأنه لو كان في وعيه فإيدي الشمال جاهزة".

وسأل الإبراشي رمضان: "إيه مش في وعيه دي؟!، لأ كان في وعية وباسم راجل قال أنا مقصدش"، ليرد رمضان: "عدم القصد ده عدم وعي".

وأثارت تصريحات رمضان غضب سمرة، والذي علق عليها في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر: "أنا مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة، وأدعوه لفيلم روائي قصير، حيث سنشارك فيه ببطولة مشتركة، ولو بتقول أنا نمبر هوريك".

وأضاف: "أنا بحب رمضان، مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه، أنا كنت محتضنه وهو أخويا"، وانفعل سمرة على الهواء، قائلًا: "معرفش الهبل اللي بيقولوا إيه، أقول لأمي وأختي وبناتي إيه، على الهبل اللي بيقولوا ده، اصحى لنفسك يبني، مينفعش حد يشتمني أو يقل مني خصوصًا لما يكون عيل صغير".