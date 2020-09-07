"مجاهد": اكتساح الفتيات لأوائل التعليم الفني "حاجة تشرف"

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اكتساح الفتيات لأوائل التعليم الفني هذا العام ظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن هناك 29 طالبا وطالبة من الأوائل من بينهم 21 طالبة و8 طلاب، "حاجة تشرف".

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن النسبة المئوية للنجاح هذا العام أقل نسبيًا عن العام الماضي بنسب تتراوح بين 2 إلى 3%، موضحا ان العام الحالي عام خاص بسبب فيروس كورونا، حيث تم وقف كل المدارس في 15 مارس، وحضور الطلاب بالنسبة للتعليم الفني هام لاكتساب المهارات الفنية والمهنية.

وأشار إلى أن اختلاف المناهج وتحديثها ظهر هذا العام في سنوات النقل فقط، حيث أصبحت المناهج تركز على المهارات، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا النظام في 105 مدارس فقط، ويُمتحن الطلاب في كل ترم أو كل جزء مهارة، كما يجرى امتحان مجمع للطلاب أو إجراء مشروع قبل التخرج.