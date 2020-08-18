تخفيض القبول بمدارس التعليم الفني في أسيوط 5 درجات

قرر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم الفني "الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي"، للعام الدراسي "2020 – 2021" إلى 5 درجات ليصبح متوسط مجموع القبول ما بين 140 درجة إلى 253 درجة حسب المدرسة ونوع التعليم.

جاء ذلك بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني مع تقييم الأبحاث التي تقدموا بها نتيجة للظروف الراهنة.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم - إلى أنه جرى تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني (الحد الأقصى) من مجموع 259.5 إلى 253 درجة حرصاً على مستقبل الطلاب، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

كما وافق المحافظ على تخفيض مجموع القبول لطلاب التعليم المزدوج بالمدارس الفنية، التي يوجد بها تعليم مزدوج 5 درجات عن المدرسة المقبول بها الطالب.

كام جرى الموافقة على قبول طلاب قرية عرامية الديوان بمركز القوصية، بمدرسة صنبو التجارية ومدرسة ديروط التجارية بمركز ديروط تسهيلًا عليهم.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية.