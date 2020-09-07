3 جرائم قتل في يوم: الدوافع علاقات محرمة وسرقة.. وسيدات يتصدرن

شهدت محافظات المنيا والجيزة والأقصر، 3 جرائم قتل، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتنوعت الدوافع فيها بين السرقة والعلاقات الجنسية المحرمة، وتصدرت النساء المشهد فيها، حيث قتلت سيدتان والد زوجها وعشيقها، بينما وقعت الجريمة الثالثة على يد تاجر مواشي.

وتستعرض "الوطن"، الجرائم الثلاث، في تقريرها التالي:

في المنيا، اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل والد زوجها، والاستيلاء على أمواله، بعدما استعانت بعشيقها وصديقه.

وأضافت المتهمة، أنها اتفقت مع عشيقها وصديقه، على الاختباء فى منزلها، الذى تعيش به بصحبة والد زوجها، بعد سجن الأخير فى قضية جنائية.

وأوضحت أنها استدرجت القتيل خارج غرفته وقيدوه، وكشفت المتهمة عن تفاصيل مثيرة، إنها أقامت علاقة غير شرعية مع المتهمين، بعد ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، فجر يوم الجمعة الماضي، وحملوا الجثة، وألقوا بها في منطقة زراعية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مركز شرطة العدوة، بلاغا بالعثور على جثة مزارع، ملقاة في قطعة أرض زراعية، وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين، وتوصلت المباحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، زوجة نجل المجنى عليه، بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.

وفي الجيزة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، من ضبط ربة منزل عقب قيامها بقتل حداد داخل مسكنه بالجيزة وسرقته، وتبين من التحريات أن المتهمة خططت لقتل المجني عليه، لإنهاء العلاقة الآثمة بينهما وسرقته، وتم العثور على فيديوهات جنسية للقتيل والضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالحى الرابع، وتم تشكل فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمعرفة العميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما، وأنها تعدت عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة، ثم سحبت جثته إلى السرير، وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات، واشترت عقد بيع سيارة، وعادت إلى الشقة مرة أخرى، وأخذت بصمة المجنى عليه على العقد.

واستولت على رخصة سيارته الملاكى، واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته، عقب تبديلها لشرائح الهواتف، واستولت على مبلغ (600 جنيه) من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت.

وجنوبا إلى الأقصر، تلقت الأجهزة الأمنية هناك، بلاغا بالعثور على جثة مواطن، على جانب الطريق الزراعى الشرقى، وبها جروح متفرقة بالجسم، وبجوارها دراجة نارية، وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، إلى شخصين ارتكبا الواقعة، وهما تاجر مواشى وشقيقه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بقوة أمنية، وألقوا القبض على المتهم الأول، الذي اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه الهارب، بسبب الخلافات بينهم، واعترف أنه وشقيقه، عقدا العزم على قتله للانتقام منه، وانتظراه، وأطلق الأول عيارا من فرد خرطوش، أسقطه ارضا ثم تعديا عليه بالضرب.