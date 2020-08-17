يوم دموي بالمنوفية.. قوات الأمن تحقق في 3 جرائم قتل بمركزين

شهدت محافظة المنوفية خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل أكثر من جريمة قتل، حيث أقدم عامل على قتل شاب طعنا بآلة حادة في المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة مشادة بينهما، حيث قام المتهم بطعن المجني عليه طعنتين في الظهر فسقط قتيلاً.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعي "إ.ع" على يد عامل يدعي "إ.ا" في المنطقة الرابعة بمدينة السادات.

على الفور انتقل لمكان الواقعة المقدم أحمد خلف رئيس مباحث السادات لمعرفة أسباب الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود، وتبين من خلال التحريات قيام المجني عليه بالاعتداء أولا على المتهم فقام المتهم بالرد عليه بقتله، وهي مشاجرة وليدة اللحظة.

فيما تمكنت مباحث السادات من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

على صعيد متصل، تمكنت مباحث تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط طالب بالثانوي الصناعي يدعى "ح.ب.ر" قام بذبح سائق توكتوك وطعنه عدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء بهدف سرقة التوكتوك الخاص بالسائق والذي نزف دمه حتى الموت.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه "ط.ر" بهدف سرقة التوكتوك والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجاري عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية عموس، والذين دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالقصاص لسائق التوكتوك "شهيد لقمة العيش"، مطالبين بتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة لتحقيق العدالة، مشددين على ضرورة أن المجني عليه يتميز بالاحترام وحب من الجميع.

فيما عثر أهالي قرية شبرابتوش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة رجل مجهولة الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرية مقتولا، وتبلغ سنه تقريبا 60 عاما، وعلى جسمه وشم.

وأكد مصدر أمني، أن القتيل تم العثور عليه جثة هامدة بها 5 طعنات متفرقة بالجسم ولا يوجد معه أي أوراق تدل على هويته، ومواصفاته غير متطابقة مع أي من الغيابات في المراكز أو المحافظات القريبة، منشادا من يتعرف عليه الذهاب للمستشفى لاستلام الجثمان.