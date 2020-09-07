"عشماوي": البورصة ستقلل أسعار السلع 15% عند البيع بالجملة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون هناك منظومة ذات كفاءة عالية لقطاع التجارة في مصر، أحد أدواته البورصة السلعية.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لدينا مناطق لوجستية ومخازن استراتيجية، ومركز لمعلومات التجارة، ومن أن تكون هناك أيضًا بورصة سلعية".

وتابع، أن البورصة السلعية هي سوق منظم لتداول السلع عبر منصة إلكترونية، ما بين مجموعة من المنتجين أو المزارعين ومجموعة من المشترين، مشيرًا إلى أن هناك اشتراطات لشركة البورصة، أولها العضوية، لكي يسمح للمنتج بأن يتداول سلعته فيها.

وأوضح، أن السلع ستصنف وفق رتب هي "أ، ب، ج"، بناء على جودتها وكفاءتها، وذلك من خلال الشركة والمتخصصين، كما أن المشترين، قد يكونوا مستشفيات أو سلاسل تجارية وغيرها، وهو ما يوفر علاقة مباشرة بين البائعين والمشترين، ولن يكون هناك وسطاء في هذه المنظومة من التداول، وبهذا يقل تداول الأسعار بنسبة 15% لأسعار الجملة.

وأردف، أن السلع المتداولة في البورصة السلعية، لن تكون حبوب أو مواد غذائية، فقد تكون معادن أو معادن نفيسة أو قطن أو سلع أخرى.