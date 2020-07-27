وزير التموين: الإعلان عن تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية قريبا

قال الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مجموعة اللولو من أحد المستثمرين المشاركين فى تنمية البنية الأساسية فى التجارة الداخلية ، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود انشاء 4 هايبر فى حضور رئيس الوزراء ومع جهاز تنمية التجارة الدخلية فى أقل من عام نصف.

وأضاف المصيلحى أنه سيتم إنشاء 10 أماكن ومنطقة لوجستية أيضاً، لافتا إلى ضرورة وجود مناطق لوجستية متخصصة ومتعددة الأنشطة مثل منطقة الغربية فيها العديد من الأنشطة بجانب مناطق متخصصة.

جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وبإستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الألفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الإماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند.

وأضاف المصيلحى، أنه سيتم طرح المستودعات الإستراتيجية العملاقة قريبا وأيضاً انشاء هايبر وبدون وجود البنية الاساسية للتجارة الداخلية كما أن التجارة الدخلية تمثل 18٪؜ من الجماعى الدخل القومى ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة ، وأن ذلك يقلل عنصر النقل يمثل 10 ٪؜ وقد يصل إلى 15% من ثمن المنتج وأن تقليل تداول حلقات السلع وتقليل الفاقد يؤدى إلى انخفاض الأسعار للمستهلك .

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تأسيس الشركة التى سوف تقوم بأعمال البورصة السلعية قريبا ، وقد يكون قبل عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه بدون وجود مخازن معتمدة لن يكون فيه بورصة سلعية وتانى ستنظم عمليه العرض والطلب وأن صاحب السلع أو مزارع سيستطيع الإعلان عن المنتجات الخاصة به.