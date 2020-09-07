"تعليم دمياط" تنتهي من إنشاء قاعدة بيانات حديثة للعاملين بالقطاع

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بدمياط، من المرحلة الأولى لإدخال بيانات العاملين بالقطاع التعليمي، وجاري التحضير للمرحلة الثانية وهي استيفاء البيانات ورفع المرفقات الخاصة بالعاملين .

وأشار "عثمان" لتعليمات محافظ دمياط حول ضرورة الاهتمام بالعمل وضرورة مراعاة الدقة المتناهية في اتمامه، موجها بسرعة الإنجاز بما يضمن الجاهزية لمديرية التربية والتعليم في الدخول لمنظومة التحول الرقمي للدولة مشيرا إلى توجيهاتها بتذليل أي صعاب أو عقبات قد تواجه رؤساء وحدات المعلومات بجميع الإدارات والعمل على إزالتها حرصا على دقة تسجيل البيانات. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو التحول الرقمي، وبناء على الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بإجراء تعداد وظيفي للعاملين بالجهاز الإداري وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.