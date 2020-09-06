75 ألف جنيه سعر متر محلات "سكن مصر" في دمياط الجديدة

عُقدت اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لعدد 12 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح بين 14 و22 متراً مربعاً، أسفل عمارات "سكن مصر"، غرب جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وصرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51 ألف و500 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم استكمال 10% من قيمة البيع، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة الإجمالية، وذلك فور رسو المزاد، مشيراً إلى أنه يتم كذلك سداد 5% من القيمة الإجمالية للمحل، كوديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

وأضاف "رجب" أنه يتم سداد باقي السعر 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ونسبة 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام بالجهاز.

، وقال رئيس المدينة إن المزاد يخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات التي تم بيعها، لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة "سكن مصر" غرب جامعة دمياط.