القباج: سنضم مستفيدي الدعم النقدي بمنظومة واحدة لتحديد الأكثر استحقاقا

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك خطة لدمج منظومة الدعم النقدي بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية هذا العام، وضمها في قاعدة بيانات واحدة، باستخدام الرقم القومي، حتى نحصر الأمور ولا يظلم مواطن على حساب آخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضافت "القباج"، أن هذا الدمج في منظومة الدعم النقدي، يعمل على مؤامة الدعم النقدي مع العيني، ويكشف عن مستحقي دعم نقدي، ودعم عيني من غيرهم، مؤكدة أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم استخراج 50 ألف بطاقة تموين لأشخاص مستفيدين من دعم نقدي لا يمتلكون بطاقة تموين.

وكانت الوزيرة، أعلنت منحة مقدمة للمرشدين السياحين باعتبارهم القطاع الأكبر المتأثر بجائحة كورونا، كان يستهدف الحصول على المنحة في 4 أشهر، بمقدار 500 جنيه لكل شهر، إلى أنه تم دمج المدة لتصبح على شهرين بـ1000 جنيه كل شهر.