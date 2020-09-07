مصدر: إمكانية سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن أي مواطن يرغب في التصالح على مخالفات البناء ويريد السداد على أقساط ودفعات وفق ظروفه ورغبته، بإمكانه القيام بذلك، والاستفادة من تلك الميزة، وذلك ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين فى السداد.

واضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المواطن يقدم طلب التصالح ويسدد 25٪ كقيمة جدية التصالح، وبعد البت في طلبه بالقبول عليه أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وإن لم تسمح ظروفه بذلك، فبإمكانه التقدم بطلب إلى اللجنة لسداد قيمة التصالح المقررة بالتقسيط على دفعات، وسيتم الموافقة على طلبه من باب التيسير على المواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مع البنوك لتقديم قروض للراغبين فى التصالح على مخالفات البناء.

وفى تصريح سابق اكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.