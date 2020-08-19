13 محافظة لن تخوض إعادة الشيوخ: القاهرة والإسكندرية وسيناء أبرزها

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

وقال لاشين، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمت في 14092 لجنة فرعية 27 لجنة عامة، مشيرا إلى أن الانتخابات تمت تغطيتها من 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 مؤسسة إعلامية دولية.

وكشفت النتائج، عن حسم الانتخابات من الجولة الأولى في 13 محافظة، وبالتالي لن تخوض جولة الإعادة، وهي محافظات:

القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة والفيوم والمنيا وجنوب سيناء وشمال سيناء، والبحر الأحمر.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.