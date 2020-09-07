"الجزيرة الإرهابية".. سجل حافل من الأكاذيب والفبركة

عرفت "الجزيرة القطرية" بالكذب والخداع، وسعيها اليائس لزعزعة الأمن والاستقرار، وباتت سياساتها واضحة للعيان، تعتمد على التشكيك في كل ما حققته مصر من تطور وإنجاز، معتمدة على التدليس والتحريف في كل ما تبثه، والهدف دائمًا نشر الفوضى وتشوية صورة الدولة.

منذ ساعات قليلة نشرت منصة الجزيرة الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو قصير تحت عنوان "إلقاء الأثاث من النوافذ تمهيداً لهدم البيوت".

وحول تلك الواقعة تحدث مالك المنزل محمد عبدالباقي ويعمل حداد لقناة "إكسترا نيوز"، قائلًا "إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأنه كان يستعد لإستلام وحدته السكنية لذلك كان يجري إخراج عفشه".

الجزيرة القطرية طالما توصف نفسها بالمهنية والحياد الذي هو بعيد كل البعد عن ما تقوم به في الواقع، حيث نشرت فيديو لجمهور الفنان محمد رمضان وهم يهتفون ويغنون معه ليجري عمل "مونتاج" على الفيديو وإعادة استخدامه كفيديو بمظاهرة ضد الرئيس السيسي، وهو ما تحدثت عنه المواقع العالمية حول انعدام المهنية التي تتسم بها الجزيرة، وافتقادها الشرف والأمانة في صيغة عرض القضايا.

وذكرت الكثير من المواقع الإخبارية العالمية تقارير تؤكد الدعم الواضح للإرهاب من قبل الجزيرة، حيث ذكر موقع "ذا جارديان" البريطانية عن ضرورة حدوث تغير بالقناة وتوجهها كما أشار لدورها في تشجيع ثورات الربيع العربي.

وأشار موقع "واشنطن إكسماينر" عن البروباجندا الإسلامية المتطرفة التي تتبناها الجزيرة ودعمها الواضح للتطرف، كما نشر موقع "ميديل إيست فورام" تقرير بعنوان (الوجوة الثلاثة للجزيرة) وتحدث التقرير عن علاقة الجزيرة بالجماعات الإرهابية ومساهمتها في دعم العنف والتطرف في الشرق الأوسط وتأكيد دعمها للإرهاب.

ونشر موقع " ينفيرستي أو بيس" دراسة بعنوان "الإرهاب والإعلام"، وتحدث الكاتب عن أن التنظيمات الإرهابية قد عرفت طريقها للإعلام، وذلك لإرسال رسائلها وأبرز المظاهر على ذلك هي قناة الجزيرة.

وأفردت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مقال تحت عنوان "قطر قاعدة مضيافة لجماعة الإخوان المسلمين"، وشددت على دور الجزيرة في إيصال الصوت المتشدد على لسان قيادات الإخوان في الدوحة.