الجزيرة ورجالة البيت الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عصر القوة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حلّق حوش" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "لخمة راس" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "سمير وشهير وبهير" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الجزيرة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "بحبك وأنا كمان" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC 2

عرض فيلم Split الساعة 1:30 ظهرًا، وLand of the Lost الساعة 4 مساءً، وEscape from Planet Earth الساعة 6 مساءً، وKong: Skull Island الساعة 8 مساءً، وJurassic World الساعة 10 مساءً، وRise of the Planet of the Apes الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض مسلسل "الطوفان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 8 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.