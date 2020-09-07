"العدل" تنفي اشتراط شهادة المصالحة لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري

حصلت "الوطن" على مستند رسمي من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ينفي ما تردد عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن إرسال الوزارة كتابًا دوريًا لمكاتب الشهر العقاري يقضي بعدم تسجيل أي وحدة سكنية إلا بشهادة من المحافظة تثبت أنه تصالح مع الدولة في مخالفات البناء.

وينص المستند الذي تنشر "الوطن" نسخة منه على: "بخصوص ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وما أثارة بعض الزملاء كتابيًا عبر الاتصالات التليفونية والفاكسات المرسلة إلى رئاسة المصلحة بخصوص إصدار منشور فنى من المصلحة برقم 24 بتاريخ 2-9-2020".

وينص المستند: "نفيد سيادتكم علمًا بأنه لم يتم إصدار منشور فني برقم 24 بتاريخ 2-9-2020 وحتى تاريخه".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت منشوراً منسوباً لـ"الشهر العقاري"، بشأن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصورة موجهة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار قبل البدء في إجراءات تسجيله.

وتضمن "المنشور المنسوب للشهر العقاري"، أنه يتعين على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك.