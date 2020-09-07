"الوطن" تنشر كراسة شروط وأسعار أراضي الإسكان الاجتماعي

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي والتي طرحتها وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح أمس الأول، بواقع 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2.

وجرى طرح الأراضي في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020.

وجاءت مدينة دمياط الجديدة على رأس قائمة الأسعار من حيث ارتفاع سعر أراضيها، والتي سجلت 5115 جنيها للمتر، بزيادة تفوق أسعار أراضي الإسكان المتميز خلال الطرح الأخير.

وتلاها في قائمة الأسعار مدينة سوهاج الجديدة، ووصل سعر المتر بها 1760 جنيها للمتر، بينما سجل سعر المتر بمدينة قنا الجديدة من 1440 إلى 1690 جنيها للمتر الواحد.

وتراوح سعر المتر المربع بمدينة الفيوم من 1255 إلى 1590 جنيها للمتر، بينما تراوح سعر المتر بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ما بين 1200 جنيه للمتر إلى 1525، وسجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان 1420 جنيها للمتر، فيما سجل سعر المتر بمدينة السادات 1345 جنيها للمتر.

وبلغ سعر المتر بمدينة أسيوط الجديدة 1195 جنيها للمتر المربع، وبلغ سعر المتر طبقا لكراسة الشروط، بمدينة أسوان الجديدة 1185 جنيهًا للمتر، وتلاها مدينة برج العرب والتي سجل سعر المتر فيها، 1135 جنيها.

وجاءت مدينة أخميم الجديدة في ذيل القائمة من حيث الأسعار، لتسجل 825 للمتر المربع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح التي حصلت "الوطن" على نسخة من كراسة شروطة، يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.

كراسات شروط أراضى الإسكان الاجتماعي متاحة بجميع بنوك الإسكان

وأشار المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/2020.

ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

الشروط الواجب توافرها لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المستفيد، ما يلي:

أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

أسلوب التخصيص للأراضي المطروحة:

يتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيجري الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيجري رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

نظام السداد

يجري سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويجري السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويجري استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويجري سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويجري تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يجري الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

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