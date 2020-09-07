"الوطن" تنشر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي بعد قليل

تنفرد "الوطن"، بعد قليل، بنشر كراسة شروط القرعة العلنية للمرحلة الحادية عشر من الإسكان الاجتماعي ، عبر طرح 3 آلاف و98 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 209 أمتار مربعة إلى 287 مترًا مربعًا بالقرعة العلنية بـ11 مدينة جديدة.

وتضم المدن التي تتضمنها كراسة الشروط كلاً من دمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وسوهاج الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة.

وتوزع قطع الأراضي، بحسب كراسة الشروط، إلى 22 قطعة أرض بدمياط الجديدة، و272 بالعاشر من رمضان، وألف قطعة بالسادات، و266 قطعة ببرج العرب الجديدة، و100 قطعة بسوهاج الجديدة، و457 بقنا الجديدة، و500 قطعة بأسوان الجديدة، و142 قطعة بأسيوط الجديدة، و200 قطعة بطيبة الجديدة، و67 قطعة بالفيوم الجديدة، و72 قطعة بأخميم الجديدة.

ويفتح باب الحصول على كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري، وحتى 15 أكتوبر القادم.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من أجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي اعتبار من 13 سبتمبر، ويبدأ الحجز في فروع بنك التعمير في الـ 11 مدينة الجديدة، وذلك من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.

شروط الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي

يجب أن يتوفر عدد من الشروط في الأشخاص المتقدمين ومنها:

- أن يكون شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

خطوات الحصول على قطعة أرض الإسكان الاجتماعي

يتم أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة بنظام "قرعة يدوية علنية"، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان.