أستاذ طرق يُعدد أهمية تطبيق "النقل الذكي": خفض معدلات الحوادث

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن تطبيق منظومة النقل الذكي سيكون له مردود إيجابي على أدوات النقل المستخدمة، وستُحكم حركة المرور على الكثير من الطرق، وتكشف عن أي تجاوز للسرعات على الطرق السريعة، وكذلك تجاوز الحارات المرورية المخصصة للسيارات، والتوقف في أماكن غير مسموح بها.

وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news"، أن كل هذه الأمور ستنعكس إيجابيًا على خفض معدلات الحوادث خاصة على شبكة الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن منظومة النقل الذكي تساعد حاليًا على تطبيق قانون المرور والذي تأخر تطبيقها، نظرًا لعدم القدرة الإلكترونية على التعامل مع التطور الحادث.

وقال أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، "بعد وضع الملصق الإلكتروني على المركبات أصبحنا قادرين على تسجيل المشكلة التي فعلها السائق سريعًا، دون تدخل من شرطي المرور، وبعد ارتكاب الخطأ المروري يصل للسائق رسالة على هاتفة الخاص بتنبيه بهذه المشكلة، وهذا يحدث في دول العالم المتقدم، إضافة إلى تتبع لمكان المركبة حال تعرضها للسرقة".