عاجل.."العربية": قتيل وجرحى في اشتباك مسلح ببيروت

تواردت أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في اشتباك مسلح فى الطريق الجديدة فى بيروت ، وفقًا لما أعلنته قناة "العربية"، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وقبل قليل، اندلع اشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، وطالب أهالي منطقة الطريق الجديدة الجيش اللبناني بالتدخل لحمايتهم، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية، أن الجيش اللبناني تدخل لفض الاشتباك المسلح في بيروت.

فيما أوضحت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن الاشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة بلبنان استخدمت فيه أسلحة رشاشة ومتوسطة.

ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل عن طبيعة الاشتباكات أو أطرافها.