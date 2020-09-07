عاجل.."العربية": قتيل وجرحى في اشتباك مسلح ببيروت
أسلحة رشاشة ومتوسطة استخدمت فى الاشتباك
كتب:
سحر المكاوى
09:46 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
بيروت
تواردت أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في اشتباك مسلح فى الطريق الجديدة فى بيروت ، وفقًا لما أعلنته قناة "العربية"، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.
وقبل قليل، اندلع اشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، وطالب أهالي منطقة الطريق الجديدة الجيش اللبناني بالتدخل لحمايتهم، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية، أن الجيش اللبناني تدخل لفض الاشتباك المسلح في بيروت.
فيما أوضحت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن الاشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة بلبنان استخدمت فيه أسلحة رشاشة ومتوسطة.
ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل عن طبيعة الاشتباكات أو أطرافها.