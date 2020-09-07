حبس طالب قتل والده بـ"فرع شجرة" بأطفيح

أمرت جهات التحقيق، بحبس طالب ثانوي بأطفيح، بعدما قتل والده وهشم رأسه بفرع شجرة، ثم حمل جثته ووضعها فى صندوق سيارة نقل مملوكة لأبيه.

وجاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، أن المتهم قتل والده في مزرعته بمنطقة أطفيح، لسوء معاملته له ومنعه من زيارة أمه المنفصلة عنه، وتمكنت القوات من التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة صاحب مزرعة، 47 سنة، داخل صندوق سيارة نقل متوفى إثر كسر في الجمجمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة المقدم احمد يسرى رئيس مباحث مركز أطفيح إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والمشاهدات أن مرتكب الواقعة نجله، 17 سنة، طالب ثانوي.

وضُبط الطالب، واعترف بقتل والده بسبب سوء معاملته وشقيقه، ومنعهما من التواصل مع والدتهما المنفصل عنها.