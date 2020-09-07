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محمود مسلم

تجديد حبس صبي قتل عمه في مشاجرة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
12:56 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

قررت نيابة فاقوس تجديد حبس صبي متهم بقتل عمه خلال مشاجرة 15 يوما على ذمة  التحقيق بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوفاة "ع . ص . ع"، تاجر، مقيم بقرية قنتير إثر إصابته بطعنة على يد ابن شقيقه "ح . ص"، 16 عامًا، بسلاح أبيض، أثناء وقوع مشادة بين المجني عليه ووالده بسبب خلافات مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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