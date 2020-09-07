روسيا: تلقيح المتطوعين ضد كورونا يبدأ الأسبوع الجاري

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، أن تطعيم المتطوعين ضد فيروس كورونا في مرحلة ما بعد تسجيل اللقاح سيبدأ الأسبوع الجاري.

وقال موراشكو للصحفيين: "هذا الأسبوع يبدأ تطعيم هؤلاء المتطوعين الذين سيدخلون المرحلة الثالثة من التجربة السريرية، وفي الأسبوع المقبل ستبدأ الشحنات الأولى من اللقاح وستكون صغيرة في الوقت الحالي، لأنه يجب احترام جميع المصالح".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19، بعد تطويره من مركز أبحاث "جامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأفاد رئيس صندوق الاستثمار كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، وأن القدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وفي 25 أغسطس، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز "جامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.