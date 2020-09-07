تطوير العشوائيات: نقل 5 آلاف شخص من "الصفيح" للمحروسة بـ"شنطة الهدوم"

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج مدرجة ضمن 657 منطقة عشوائية ضمن خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات وتسكين سكانها، لافتًا إلى إعداد خرائط "جي آي إس" تتضمن نوع المباني الموجودة، وعدد سكان المناطق، والحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسكان.

وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى نقل سكان عزبة الصفيح بوحدات سكنية في منطقة "المحروسة"، لافتًا إلى أن المنطقة كانت عبارة عن عشش وأماكن من الصفيح، بينما بنيت منطقة المحروسة في منطقة السلام على مساحة 52 فدانًا، وتتكون من 4 آلاف و912 وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

وأوضح أن المنتقلين من عزبة الصفيح للوحدات السكنية بالمحروسة لن يأخذوا معهم سوى "شنطة الهدوم"، حيث أن الوحدات مجهزة بالكامل، لافتًا إلى أن عدد الوحدات العزبة حوالي 1000 وحدة، بما يعادل 5 آلاف نسمة.

وتابع: "السكان مش هتدفع أي حاجة غير ثمن عداد المياه والكهرباء اللي بيتكبوا باسمهم فقط، وقيمة شهرية للصيانة مش قيمة إيجارية، للحفاظ على المشروع بحد أقصى 300 جنيه بما يعادل 10 جنيه في اليوم".