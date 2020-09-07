"شرق بورسعيد" يُحقق رقمًا قياسيًا في حركة تداول الحاويات

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد حقق رقماً قياسياً لتداول الحاويات بالميناء، حيث سجل 220 ألف حركة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة زيادة 15.1٪ .

وقال "زكي" إن الميناء حقق زيادة في حركة الشاحنات خلال الشهر ذاته بنسبة 40٪ مقارنة بالشهر الماضي، ووصلت حركة الشاحنات يوم 31 أغسطس إلى 475 شاحنة، ولفت رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس إلى الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركة قناة السويس للحاويات التي أظهرت نتائج تدعو للتفاؤل، بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم وعلى رأسها جائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وأشار "زكي" إلى ما جاء بأحد التقارير السنوية المتخصصة في شئون الموانئ البحرية والتي صنفت ميناء شرق بورسعيد الثالث عالمياً بعد موانئ أبوظبي وطنجة بالمغرب من حيث معدلات النمو السنوي في عمليات التداول، بفضل الجهود التي تبذلها شركة قناة السويس للحاويات مع الهيئة الاقتصادية.

وأكد أن قرار الدولة المصرية بشأن تشغيل أنفاق جنوب بورسعيد طوال ٢٤ ساعة انعكس إيجابياً على تسريع عمليات تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة بطريقة أكثر سهولة، وقضى على طوابير انتظار الشاحنات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت وقعت اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، فى ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحري وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.

وتتضمن الاتفاقية استثمار الشركة أكثر من 50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً.