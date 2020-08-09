المنطقة الاقتصادية: تجهيز ميناء شرق بورسعيد ليصبح عالميا

قال المهندس يحي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية استثمرت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة من خلال الهيئة الاقتصادية لتحسين البنية التحتية والمرافق وإمداد المنطقة بالكهرباء وشبكات المياه ومحطات التحلية، ونتج عن ذلك أن هناك أكثر من 200 شركة تعمل فى المنطقة الصناعية ولكن مع كل التجديدات الموجودة نأمل أن ننطلق بشكل أكبر.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن هناك خطة طموحة أن تكون المرحلة القادمة 2020/2025 تكون انطلاق لتحقيق مشروعات حقيقية كبرى على أرض الواقع التي من شأنها أن تكتسب من خلال المشروعات الكبري مشروعات أخري تكميلية، ويكون لدينا سلاسل إمداد حقيقية وقيمة مضافة والتي من شأنه تشغيل أكثر فاعلية للموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية من خلال تداول السفن، وخلق فرص عمل.

وتابع، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ميناء شرق بورسعيد وتجهيز الساحات، وأصبح ميناء عالمي بكل المقاييس وتم إمداده بكل ما هو حديث فيما يتعلق بالتداول والخدمات الإلكترونية، وتم الإنتهاء أيضا من ميناء العين السخنة وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي حاليا والإفتتاح الرسمي له سيكون في وقت قريب جدا.