"جنيدي": المنطقة الاقتصادية بالمحمودية ستوفر 40 ألف فرصة عمل

كشف الدكتور أحمد جنيدي، مدرس الإدارة بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، عن أهمية محور المحمودية بعد افتتاحه اليوم، قائلا إن المحور يعتبر من أهم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، وأطلق عليه الأكاديميين لقب "شريان الأمل".

وأضاف "جنيدي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المحور قبل التطوير كان يعتبر من المناطق العشوائية، وأدى لانتشار البناء العشوائي، موضحا أن المحور طوله 23 كم، ويتكون من 11 كوبري للمشاة و25 محور عرضي، كما أنه سيؤدي لتأمين محطات مياه الشرب.

وأشار إلى أن المحور سيعمل على إنهاء الزحام المروري، وإعادة توزيع السكان من جديد، وإنشاء منطقة اقتصادية وتجارية لمشروعات صغيرة، ضمن أهميتها توفير 40 ألف فرصة عمل، منها 25 ألف فرصة غير مباشرة، ما يخفض نسب البطالة وإحداث تنمية اقتصادية، وستجذب السياحة والاستثمار.