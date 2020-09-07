إليسا تطرح نسخة جديدة من "صاحبة رأي" بغلاف جديد

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، طرح نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي" بغلاف جديد وعدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور.

وكتبت إليسا عبر "تويتر"، قائلة "سعيدة للإعلان عن إصدار نسخة جديدة محدودة من (صاحبة رأي) بغلاف جديد، يضم أغاني الألبوم كلها، بالإضافة لأغاني مفضلة أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية، مين متحمس؟".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.