كليب "يا حبيبي" لمحمد رمضان يحقق مليوني مشاهدة

حقق كليب محمد رمضان "ياحبيبي" مليوني مشاهدة خلال 24 ساعة من توقيت عرضة على اليوتيوب، وهو الفيديو الذي يجمع رمضان بمغني الراب الفرنسي جيمس، وجرى تصويره في دبي حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

وروج محمد رمضان للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

ونشر الفنان محمد رمضان يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة، قائلًا: "ثقة في الله نجاح".