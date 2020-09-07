رئيس التحرير

محمود مسلم

كليب "يا حبيبي" لمحمد رمضان يحقق مليوني مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
10:37 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

حقق كليب محمد رمضان "ياحبيبي" مليوني مشاهدة خلال 24 ساعة من توقيت عرضة على اليوتيوب، وهو الفيديو الذي يجمع رمضان بمغني الراب الفرنسي جيمس، وجرى تصويره في دبي حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

وروج محمد رمضان للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

ونشر الفنان محمد رمضان يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة، قائلًا: "ثقة في الله نجاح".

اقرأ المزيد:

باسم سمرة يشارك محمد رمضان بطولة "موسى" بعد أزمة "الفرح"

"يا حبيبي" لـ محمد رمضان تتخطى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

محمد رمضان يحقق نصف مليون مشاهدة بكليب "يا حبيبي"

بالفيديو.. محمد رمضان يطلق "يا حبيبي" مع جيمس ويشكر دولة الإمارات