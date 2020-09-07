ريم مصطفي تكشف طريقة تحضيرها لدور تاجرة المخدرات في "العنكبوت"

كشفت الفنانة ريم مصطفي كواليس تحضيرها لدور تاجرة مخدرات في فيلم "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، والتي انتهت من تصويره منذ فترة.

وقالت مصطفي، لـ"الوطن"، إنها معتادة على اتباع خطة معينة أثناء التحضير لأدوارها، مضيفة: حينما قدمت مسلسل "نصيبي وقسمتي" اتجهت لطبيبة نفسية، بحيث أتعرف علي كينونة الشخصية ومشاعرها وأحاسيسها، ولكن الوضع كان مختلفاً في فيلم "العنكبوت"، إذ اكتفيت بالجلسات التي جمعتني بالأستاذ أحمد نادر جلال، ومنها رسمت ملامح الشخصية وأبعادها الدرامية.

ويشارك في بطولة "العنكبوت" أحمد السقا، مني زكي، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، من تأليف محمد ناير.