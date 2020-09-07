"الوطن" تنفرد بنشر خطة "الصحة" لمواجهة كوارث السيول

حصلت "الوطن"، على خطة السيول، التي أعدتها وزارة الصحة والسكان، لمواجهة أي سيول محتملة في الفترات المقبلة.

وأكدت الوزارة في خطتها، أن الهدف من هذه الخطة يتضمن تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتقديم كل الخدمات والمساعدات الطبية اللازمة، فضلا عن الإشراف الكامل على علاج المصابين، لحين خروجهم معافين من المستشفيات، ومراكز العلاج.

وتضمنت "الخطة"، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، ثلاث مراحل تنفيذية وهي، مرحلة ما قبل الحدث، ومرحلة المواجهة والاستجابة للحدث، ومرحلة ما بعد الحدث.

وتستعرض "الوطن"، الخطوات التنفيذية لكل مرحلة على حدة:

مرحلة ما قبل الحدث

1- إجراء حصر شامل لجميع المستشفيات التي تقع بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة في اطار خطة الاستعداد لكوارث السيول.

2- رفع جاهزية هذه المستشفيات وتحديد امكانياتها التي تمكنها من التعامل مع الحدث وقدرتها الاستيعابية وتنويع التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها.

3- تحديد أقرب نقاط اسعاف للحدث قدر الإمكان، والتنسيق على الاتصال والوصول المباشر إلى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها.

4- العمل على تجهيز وسائل الاتصال المستمرة بين مراكز ونقاط الاسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الاسعاف الأخرى المجاورة وغرفة العمليات بوزارة الصحة.

5- التنسيق بين المستشفيات المؤهلة لاستقبال حالات الطوارئ والمستشفيات التخصصية داخل المحافظات وخارجها.

6- التأكد من جاهزية مديرية الصحة بالمحافظة من كافة الامكانيات من حيث توفير الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم.

مرحلة المواجهة والاستجابة

1- انعقاد غرفة عمليات بالمديرية موازية لغرفة العمليات داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمديرية وتتشكل من مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير الطب العلاجي، ومدير الطب الوقائي والأمراض المعدية والمتوطنة ومدير إداراة الصيدلة ومدير الإسعاف بالمحافظة ومدير إدارة بنوك الدم.

2- استقبال البلاغات من المواطنين عن طريق الرقم الموحد للاسعاف 123.

3- تحريك الامكانيات المتاحة في موقع الحدث بتحريك سيارات الاسعاف، ووضع سيارات الاسعاف الأخرى في حالة استعداد.

4- تجهيز أقرب المستشفيات، ورفع درجة حالة الاستعداد لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها.

5- إرسال فريق الانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الاسعاف وذلك لتحديد الاصابات وتقييم الحالات وتصنيفها ونقلها للمستشفى الذي يتمكن من استقبالها بالتنسيق معه من خلال غرفة الطوارئ بالمديرية.

6- تحصر غرفة الطوارئ بالمديرية الأعداد والبيانات للمصابين وإبلاغ غرف الطوارئ بالوزارة، ويتم ابلاغ الوزارة إذا كان الحدث يفوق الامكانيات المتاحة بالمحافظة أو احتياجها إلى الإمداد البشري من حيث الأدوية والمستلزمات .

7- تحويل الحالات الحرجة التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة، وكذلك المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة في مكان الحدث.

8- نقل الضحايا "المصابين أو الوفيات"، عن طريق سيارات الإسعاف وفي حالة الحاجة إلى وسائل أخرى، يتم تحريك طائرات الإسعاف المملوكة لوزارة الصحة.

9- رفع حالة الاستعداد بمركز الخدمات الطارئة 137 بوزارة الصحة من خلال زيادة عدد العاملين النوباتجيين بالمركز والمتابعة الدورية مع المستشفيات لتوفير أسرة رعاية شاغرة بالأقسام الحرجة.

مرحلة ما بعد الحدث

1- متابعة شاملة لحالة المصابين بالمستشفيات، وتوفير الأطباء والتجهيزات والرعاية الطبية اللازمة لمراكز الاستقبال ورعاية أهالي الضحايا.

2- رعاية المصابين في مراكز التأهيل البدني التابعة لوزارة الصحة والسكان دون مقابل، وذلك بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة بعد الحادث ولم تكتمل عملية شفائهم من آثار الحادث.