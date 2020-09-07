محافظ البحيرة: 17 فدانا من أراضي طرح النهر تعرضت للغرق

قال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة لم تتعرض لفيضانات، لكن منسوب النيل ارتفع فيها، بسبب الأمطار التي حدثت في السودان.

وأضاف "أمنة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "معندناش مشكلة كبيرة، مش زي ما بتقول القنوات اللي بتزيف الحقائق، إحنا عندنا في البحيرة بالكامل حوالي 120 فدانًا، وهي طرح النهر، وهم عبارة عن أشخاص يزرعون أراضٍ بصفة غير رسمية وغير قانونية، عندما تنحسر المياه في النيل في بعض التوقيتات".

وتابع: "ما يحدث الآن في المحافظة هو توقيت من هذه التوقيتات، والأرض التي تتحدث عنها تلك القنوات لم تتخطَ 17 فدانًا، ولا يوجد لدينا بيوت تعرضت للغرق".

وأردف، أن الأراضي التي تعرضت للغرق هي طرح النهر، وهي ليست بيوت لكنها "زرايب مواشي"، كما أنها ليست أرضًا قانونية: "نبهنا على هؤلاء الناس لأنهم ليسوا في وضع قانوني، وأزلنا 2000 مخالفة على نهر النيل في هذا الشهر، ومن يرتكب مخالفة يجب أن يتحمل مسؤوليتها".