تجديد حبس متهم بسب وقذف دكتورة جامعية بمدينة نصر للمرة الثانية

أمر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، بتجديد حبس متهم بالتعدي على دكتورة جامعية بالسب والقذف، والبلطجة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بسبب خلاف على أولوية المرور، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك للمرة الثانية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم، بعد بلاغ تقدمت به المجني عليها عن الحادث، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هويته وكذا أماكن تردده ووجوده، وجرى إعداد أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة، وتمكن أحدها من ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للتحقيق معه، وصدر أمر بحبسه، ثم نظر قاضي المعارضات، في أمره، وأصدر القرار المتقدم.