تجديد حبس قاتلة أبيها دفاعا عن والدتها في الخانكة

قرر قاضي المعارضات في محكمة الخانكة بالقليوبية، تجديد حبس "ي.إ" 16 عامًا، المتهمة بقتل والدها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثالثة.

بدأت الواقعة بنشوب خلاف بين "إبراهيم. م. ق"، 42 سنة، حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالعنوان ذاته، تطورت هذه الخلافات الزوجية إلى مشاجرة اعتدى فيها الزوج على زوجته أمام ابنته "ي" صاحبة الـ 16 عامًا، إلا أنها قررت إيقاف هذا المشهد اليومي بأن توجهت إلى المطبخ واستلت سكينًا وطعنت به والدها في صدره ليسقط مضرجًا في دمائه.

وأكدت الفتاة خلال التحقيقات أن والدها يعمل نجار مسلح ووالدتها ربة منزل، وكانت الأمور المعيشية بسيطة، إلا أن والدها دائمًا ما كان يشكو ضيق حاله نظرًا لأنه كان متقطعًا في فترات العمل، وكان دائمًا ما يُظهر غضبه وقلة احترام وإهانة لوالدتها من سوء معاملة وضرب، وخلال مشاجرته الأخيرة معها حاولت التدخل إلا أنه منعها وأهانها هي الأخرى وضربها، فعلى الفور توجهت إلى المطبخ واستلت سكينًا وطعنته في صدره.

تحرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على المتهمة، وبعرضها على النيابة أمرت بحجزها وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المجني عليه عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.