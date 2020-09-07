تجديد حبس مزارع في سوهاج بتهمة زراعة المخدرات: ضبط بـ470 شجرة أفيون

قرر قاضي التجديد حبس مزارع 15 يوما لاتهامه بممارسة نشاط إجرام يتخصص في زراعة نباتات مخدرة منها نبات الخشخاش والأفيون، كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات وإحراقها بمعرفة لجنة مشكلة، وجرى توجيه تهمة الاتجار في المخدرات للمتهم وحيازة سلاح وذخيرة حية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بأحد المسجلين جنائيا، جارٍ ضبطه في زراعة أرضه لمخدر الحشيش بقصد بيعه، ودلت التحريات على أن المتهم استغل أرضه وزرع المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط "فرد محلي الصنع طلقة لذات العيار- 170 شجرة لنبات الخشخاش المخدر- 140 شجرة لنبات الأفيون المخدر- كمية من بذور الأفيون المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام تقريبا" بحوزة أحد العناصر الإجرامية، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وجرى ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وبحوزته المضبوطات المشار إليها.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.